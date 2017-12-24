Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС

11:33 | 26.12.2017

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), исполнять обязанности главы организации на срок до шести месяцев будет Александр Алаев. Такое решение было принято в понедельник на заседании исполкома РФС в Москве.



На пресс-конференции после заседания Мутко сообщил, что он решил временно оставить пост главы футбольного союза в связи с «очень большими нападками на российский спорт», и намерен защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).



Напомним, Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, затем вернулся на этот пост в сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых. Через год Мутко снова был избран руководителем футбольного союза.