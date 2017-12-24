ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты

11:26 | 26.12.2017

Центральная избирательная комиссия России отказала оппозиционеру Алексею Навальному в выдвижении кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года. Как передает «Интерфакс», такое решение было принято на заседании Центризбиркома в понедельник. За данное решение проголосовали 12 членов ЦИК, один из них - Николай Левичев - отказался принять участие в голосовании.



В Центризбиркоме указали, что группа избирателей в поддержку самовыдвижения Навального не будет зарегистрирована, поскольку оппозиционер не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкой статье, отмечает Лента.ру.