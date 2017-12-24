Ксения Собчак принесла документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты

15:57 | 25.12.2017

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года от партии «Гражданская инициатива». Накануне на съезде политической организации она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага».



Кроме Собчак, в ЦИК уже подали документы оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и еще ряд кандидатов. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала на прошлой неделе.



Фото: Новодережкин Антон/ТАСС