Ученые: помидоры и яблоки снижают вред от курения

15:44 | 25.12.2017

Американские ученые доказали, что регулярное употребление помидоров и фруктов, особенно яблок, благоприятно действует на здоровье легких, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).



«Исследование показывает, что диета может помочь восстановить поврежденные легкие у людей, которые бросили курить, а также предполагает, что питание, богатое фруктами, может замедлить процесс естественного старения легких, даже если вы никогда не курили», — отметила соавтор документа Ванесса Гарсия-Ларсен.



Диета состоит в том, что бывший курильщик должен употреблять в среднем более двух помидоров или трех яблок в сутки.



Специалисты отмечают, что функции легких, как правило, начинают снижаться после 30 лет, сообщает «Лента.ру».