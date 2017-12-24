В Дании построили «райскую» тюрьму за 160 миллионов долларов

15:37 | 25.12.2017

В Дании построили самую комфортную тюрьму в мире. Её строительство обошлось в 160 миллионов долларов (9 миллиардов рублей). Власти считают, что современный дизайн благоприятно скажется на будущем преступников, после тюрьмы они не будут повторно нарушать закон. К проектированию колонии было привлечено дизайнерское бюро.



Тюрьма рассчитана на 250 заключённых. Площадь каждой камеры составляет 3,7 квадратного метра. Каждая комната оснащена телевизором, холодильником, шкафом, большим окном и ванной комнатой. Кроме того, в тюрьме есть собственные сады и сельскохозяйственные угодья, сообщает «Лайф Ньюс».



Фото © Torben Eskerod/ C. F. Moller