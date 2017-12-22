Власти КНР выразили протест США из-за санкций по «закону Магнитского»

17:07 | 22.12.2017

Китай выразил протест в связи с введением американских санкций в отношении бывшего сотрудника Министерства общественной безопасности КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — заявила она.



Ранее сообщалось, что США ввели санкции по глобальному закону Магнитского, под которые попали 13 человек по всему миру. В список, в частности, вошли сын генпрокурора России Артём Чайка, дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова, бывший начальник киевского полка спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергей Кусюк и другие лица, передает russian.rt.com.