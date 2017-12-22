В Москве погиб мужчина, упав дома в очках виртуальной реальности

17:02 | 22.12.2017

В одной из квартир в Москве приехавшие по вызову врачи обнаружили тело мужчины с травмой головы. В Следственном комитете возможной причиной смерти назвали неосторожное обращение с очками виртуальной реальности, передает РБК.



По предварительным данным, мужчина 1973 года рождения купил себе очки виртуальной реальности и решил погулять в них по квартире. В результате он упал на стеклянный стол, поранил голову и умер от потери крови.