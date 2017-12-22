Израиль не согласен с решением Генассамблеи ООН по Иерусалиму

16:58 | 22.12.2017

Израиль назвал нелепым отказ Генеральной ассамблеи ООН признать Иерусалим столицей государства. Текст заявления опубликован в Twitter канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передают «Известия».



При этом в заявлении подчеркивается, что Израиль благодарит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за его однозначную позицию по Иерусалиму, а также выражает благодарность государствам, голосовавшим «вместе с Израилем, вместе с правдой».



Как напоминает MK.ru, 128 государств мира отказались признавать Иерусалим израильской столицей, 35 государств воздержались и только 9 высказались «за». При этом ни один член Совбеза ООН, кроме США, не встал на сторону Тель-Авива.