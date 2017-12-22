Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал себя «убежденным русофилом»

16:47 | 22.12.2017

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Москве со своим коллегой Сергеем Лавровым заявил, что считает себя «убежденным русофилом», передает РБК.



«Я русофил, русофил убежденный. У меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь, в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис», — заявил Джонсон.



Джонсон заверил, что хочет добиться улучшения отношений между Россией и Великобританией.