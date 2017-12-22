Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Эрдоганом

16:39 | 22.12.2017

Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Эрдоганом. Стороны обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирии. Оба президента подтвердили настрой на содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе международных норм. Также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.