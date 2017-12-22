По данным Голиковой, в России за чертой бедности живёт более 20 миллионов человек

16:33 | 22.12.2017

Более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума, сообщила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии «Единая Россия».



Она обратила внимание на высокое снижение доходов населения, однако отметила, что этот показатель не такой, как в предыдущие периоды. «И количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это 20,3 млн человек», — подчеркнула Голикова.