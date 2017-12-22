В Кремле допустили возвращение российских военных в СЦКК в Донбассе

16:24 | 22.12.2017

В Кремле не исключили возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков.



«Путин говорил о нашей готовности рассмотреть возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся», — заявил официальный представитель Кремля.



Ранее МИД РФ объявил о выводе российских офицеров-наблюдателей из СЦКК. Такое решение в ведомстве объяснили тем, что украинская сторона мешала работе российских представителей. Накануне все российские военные, отозванные из СЦКК, покинули неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, напоминает «Росбалт».