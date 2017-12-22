У храма Христа Спасителя установят 16 бронзовых памятников патриархам РПЦ

16:21 | 22.12.2017

На стилобате у Патриаршего моста у храма Христа Спасителя установят в общей сложности 16 «портретных фигур» патриархов РПЦ. Так, у храма появится памятник патриарху Кириллу, передает РБК. Скульптором выступит создатель памятника князю Владимиру на Боровицкой площади и памятника Михаилу Калашникову в Оружейном сквере Салават Щербаков.



Согласно документу, все 16 монументов будут бронзовыми и высотой около 4 м. По словам протоиерея Леонида Калинина, первые три памятника — предстоятелям Иову (первый патриарх Московский), Гермогену и Тихону — уже установлены 25 ноября этого года.