Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о разгроме ИГ в Ираке и Сирии

16:15 | 22.12.2017

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь к британским солдатам на военной базе Акротири на Кипре, заявила о разгроме Исламского государства (террористическая организация запрещена в России) на территории Сирии и Ирака, сообщает The Daily Telegraph.



Как уточняет издание Mirror, премьер-министр заметила, что в большой степени благодаря усилиям армии Великобритании удалось уничтожить так называемый халифат. Мэй подчеркнула, что теперь террористы не удерживают значительные территории в САР и Ираке.