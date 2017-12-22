Партия «Яблоко» выдвинула Явлинского кандидатом в президенты РФ

15:39 | 22.12.2017

Съезд партии «Яблоко» принял решение о выдвижении лидера федерального политкомитета партии Григория Явлинского кандидатом в президенты РФ. «За Григория Явлинского - 98, против - 4», - сообщил председатель счетной комиссии съезда Дмитрий Кушпита, оглашая результаты тайного голосования, которое состоялось накануне.



Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря, напоминает «Интерфакс».