В Италии арестован санитар скорой помощи, убивавший пациентов по заказу похоронного бюро

15:34 | 22.12.2017

В Италии арестован санитар скорой помощи, которого подозревают в убийствах пациентов по заказу похоронного дома, связанного с мафией. Об этом сообщает итальянский портал Quotidiano. Медработника подозревают в убийстве по меньшей мере трех пациентов.



Как следует из сообщения Би-би-си, мужчина убивал неизлечимо больных пациентов прямо в машине скорой по пути из больницы домой. Инъекция воздуха в вены жертвы вызывала закупорку сосудов и быструю смерть. В то время как родственники покойных пребывали в состоянии шока, он навязывал им услуги конкретного похоронного бюро, связанного с сицилийской мафией. За каждую жертву мужчина получал по 300 евро.



По предварительным данным, речь не об эвтаназии, а об убийствах из корыстных побуждений, отмечает «Лента.ру».