В китайской провинции Хэбэй построили самый длинный в мире стеклянный мост

15:28 | 22.12.2017

В китайской провинции Хэбэй окончено строительство нового самого длинного стеклянного моста. Его планируют открыть для туристов уже в это воскресенье, передают «Известия».



Длина моста, который находится в живописном районе Хунъягу уезда Пиншань города Шицзячжуан, составляет 488 метров, а ширина — два метра. Конструкция состоит из 1077 панелей из прозрачного стекла толщиной четыре сантиметра. Мост протянут на высоте 218 метров между двумя отвесными скалами. Общий его вес составляет около 70 тонн, сообщает РИА «Новости». Конструкция способна выдержать до двух тысяч человек одновременно.