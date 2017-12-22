Лидер ЛДПР Жириновский стал первым официальным кандидатом в президенты

14:57 | 22.12.2017

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей ЛДПР, выдвинувшей своего лидера Жириновского кандидатом в президенты России, а также уполномоченных представителей самого кандидата по финансовым вопросам, передает «РИА Новости».



Как напоминают «Известия», Жириновский первым зарегистрировался в Центризбиркоме как кандидат в президенты РФ. Политик будет баллотироваться на пост главы государства уже в шестой раз. Он отметил, что эта процедура — самая важная в избирательной кампании.