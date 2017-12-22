У здания Апелляционного суда в греческих Афинах взорвалась бомба

14:49 | 22.12.2017

Самодельное взрывное устройство сработало в ночь на пятницу вблизи здания Апелляционного суда в греческих Афинах. Об этом сообщает портал Greek Reporter. По словам охранника, двое неизвестных подъехали на мотоцикле ко входу и оставили на ступеньках лестницы сумку. В результате произошедшего взрыва в здании суда выбило стекла на шести этажах. Никто не пострадал.



Взрыв был слышен во многих районах города. На месте происшествия работают взрывотехники и криминалисты. Специалисты изучают записи с камер наблюдения.