14:40 | 22.12.2017

Криптовалюта биткоин за последние 24 часа подешевела на 17 % — до $14,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap. Таким образом, за пять дней биткоин потерял в цене 30 процентов. Как пишет Bloomberg, обвал курса биткоина может быть связан с ростом стоимости Bitcoin Cash. Несмотря на резкое падение курса с максимума в $19,511, рост биткоина за год достигает 1300 %.