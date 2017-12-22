Глава МИД РФ Лавров назвал отношения России и Британии находящимися «на очень низкой отметке»

14:26 | 22.12.2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, заявил, что отношения Лондона и Москвы находятся на очень низкой отметке, передает РИА «Новости».



В свою очередь глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон готов сотрудничать с Россией не только по сложным вопросам, но и по вопросам культуры. Джонсон также отметил, что Москва и Лондон должны работать вместе в вопросах мира и безопасности во всем мире, в том числе — по вопросам КНДР и Сирии.