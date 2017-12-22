Зюганов предложил выдвинуть кандидатом в президенты от КПРФ директора совхоза

13:57 | 22.12.2017

В КПРФ обсуждают возможность выдвижения директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты России, подтвердил Геннадий Зюганов. Он напомнил, что сегодня состоится заседание президиума ЦК КПРФ, в ходе которого будет обсуждаться этот вопрос, передает «Эхо Москвы». В субботу, 23 декабря, КПРФ на съезде примет окончательное решение о выдвижении своего кандидата.



Как напоминают «Известия», сам Зюганов сообщил о своем намерении баллотироваться в день 100-летнего юбилея Октябрьской революции. По его словам, у КПРФ готова программа, которая называется «Десять шагов к достойной жизни».