Путин объяснил Меркель причину ухода российских офицеров-наблюдателей из Донбасса

13:50 | 22.12.2017

Президент России Путин и федеральный канцлер Германии Меркель обсудили по телефону ситуацию с выходом российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК).



Меркель спросила, почему российские офицеры вышли из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон. Глава российского государства объяснил это решение действиями украинских властей. Условия пребывания российских военных и исполнения ими обязанностей искусственно затрудняли, пояснил Путин.



Кроме того, канцлер и российский президент условились, что необходимо дальше обсуждать вопросы для возобновления полноценной работы СЦКК. Кроме того, они поддержали обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.