Большинство мандатов в парламенте Каталонии получили сторонники независимости региона

13:42 | 22.12.2017

Поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90 % голосов, передает Finanzas.



Три сепаратистские партии — «Вместе за Каталонию», «Левые республиканцы Каталонии» и «Кандидатура народного единства» — займут 70 мест из 135. Правящая в Испании Народная партия занимает последнее место по результатам голосования и претендует на четыре мандата, отмечают «Известия».



В целом по итогам подсчета голосов, лидирует центристская партия «Граждане» с 25,3 % голосов и 37 мандатами. Это лучший результат партии в истории. У социалистов — 17 мандатов, у Catalunya En Comu — Podem — 7 % и восемь мандатов, отмечает РИА «Новости».