Михаил Фридман во второй раз стал бизнесменом года по версии российского Forbes

16:57 | 21.12.2017

Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман стал бизнесменом года по версии российского Forbes. По данным издания, предприниматель вложил в 2017 году в иностранные компании свыше $5 млрд, что стало рекордом для российских бизнесменов.



«Альфа-групп» в 2017 г. нарастила прибыль до $527 млн (по международным стандартам), а входящая в холдинг X5 Retail Group догоняет по капитализации лидера рынка продуктового ретейла «Магнит», отмечает издание.



Кроме того, Фридман стал первым бизнесменом, которого редакция российского Forbes выбрала бизнесменом года во второй раз.