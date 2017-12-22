Сборная России поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге FIFA

16:54 | 21.12.2017

Россия поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной футбольной ассоциации и располагается на 64-м месте с 534 очками, сообщила в четверг пресс-служба ФИФА.



В первой десятке изменений не произошло: 1. Германия — 1602 очка; 2. Бразилия — 1483; 3. Португалия — 1358; 4. Аргентина — 1348; 5. Бельгия — 1325; 6. Испания — 1231; 7. Польша — 1209; 8. Швейцария — 1190; 9. Франция — 1183; 10. Чили — 1162.