Почти 80 % россиян будут встречать Новый год дома

16:51 | 21.12.2017

Почти 80 % россиян встретят Новый год дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«В кругу семьи собираются отмечать Новый год 78 процентов опрошенных, еще 8 — в гостях, зарубежный выезд планирует только один процент опрошенных, еще около одного процента настроены на загородный отдых: пансионаты, дома отдыха, около четырех процентов не планируют праздновать Новый год», — сказал генеральный директор ВЦИОМ Федоров.



Кроме того, на 2018 год жители России граждане возлагают большие надежды. 27 % респондентов полагают, что год будет удачным для них лично, 21 % — для страны в целом.