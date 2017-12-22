Герман Греф заявил, что голосовой помощник «Алиса» пока «очень глупая»

16:43 | 21.12.2017

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, разговор с голосовым помощником «Яндекса» у него пока не сложился и «Алису» еще нужно «серьезно развивать». «Она пока очень глупая. Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось. Пока это только ранняя стадия», — уточнил Греф. При этом глава Сбербанка добавил, что заявлением по «Алисе» не хотел бы никого обидеть.