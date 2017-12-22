В Каталонии стартовали досрочные парламентские выборы

16:32 | 21.12.2017

Голосование на досрочных парламентских выборах стартовало в испанской автономии Барселоне. Ровно в 9.00 по местному времени (11.00 мск) были открыты 2 680 избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (22.00 мск), передает "Росбалт".



Ранее бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал рассматривать региональные выборы 21 декабря как второй раунд референдума о независимости.