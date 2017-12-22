Депутаты Госдумы приняли закон о ежемесячных выплатах на первого ребёнка

16:20 | 21.12.2017

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка. Проект устанавливает право на получение выплат каждый месяц при рождении или усыновлении первого или второго ребёнка до достижения им полутора лет.



Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средняя по стране ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка составит 10,5 тыс. рублей, передает russian.rt.com.



Право на получение выплат предоставят семьям, в которых доход на человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

