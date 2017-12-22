Председатель ЛДПР Жириновский первым из кандидатов в президенты подал документы в ЦИК

16:16 | 21.12.2017

Председатель ЛДПР Жириновский в четверг принес в Центризбирком России документы, необходимые для выдвижения в президенты, став первым из претендентов на этот пост, кто подал документы в комиссию, передает «Взгляд».



На этапе выдвижения кандидаты должны предоставить данные о размере и источниках доходов (своих и супруга или супруги) за последние полгода, а также сведения об имуществе, вкладах и ценных бумагах, отмечает life.ru.



Как напоминает ТК «Дождь», выборы пройдут 18 марта 2018 года. Президент РФ Владимир Путин, который будет баллотироваться как самовыдвиженец, выдвинет свою кандидатуру 26 декабря. Политик Алексей Навальный подаст документы в ЦИК 24 декабря.