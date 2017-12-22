В Кремле заявили, что могут ответить на включение Кадырова в «список Магнитского»

16:11 | 21.12.2017

В Кремле заявили, что считают недружественным шагом со стороны США расширение санкционного «списка Магнитского», и пообещали принять ответные меры. «Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны», — сказал пресс-секретарь Путина Песков. При этом он отметил, что «с большой долей вероятности можно предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться».



20 декабря стало известно о расширении санкционного списка по «закону Магнитского». В него добавлены глава Чечни Кадыров и еще четверо россиян: Катаев, Майорова, Павлов и Шешеня. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.