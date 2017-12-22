Угрожавший Трампу американец приговорен к 14 годам тюремного заключения

12:57 | 21.12.2017

Суд в американском штате Висконсин приговорил к 14 годам тюремного заключения Джозефа Якубовски, предположительно угрожавшего церквям и президенту Дональду Трампу, за ограбление оружейного магазина, сообщает газета Wisconsin State Journal.



Как напоминает «Газета.ру», в апреле 2017 года он отправил Трампу «манифест» из более чем 160 страниц, в котором в том числе содержались угрозы в адрес американского президента. В тот же день он ограбил оружейный магазин. Злоумышленника задержали через 10 дней.