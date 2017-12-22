В Москве построят станцию метро в архитектурном стиле оригами

12:52 | 21.12.2017

Москомархитектура утвердила дизайн новых станций Сокольнической линии метро «Столбово» и «Ольховая», которая станет первой станцией, выполненной в архитектурном стиле оригами.



«Основой дизайна единственного вестибюля «Ольховой» стал архитектурный стиль оригами. Здания в таком стиле визуально напоминают фигуры, сложенные из квадратных листов бумаги», — отмечается в сообщении.



Станция «Ольховая» откроется возле улицы с таким названием, которая находится рядом с поселком Дубровка в Новой Москве. Наземный вестибюль станции будет похож на бумажный самолетик, отмечает «Эхо Москвы».