Новогодние фейерверки 1 января в Москве можно будет увидеть на 36 площадках

12:36 | 21.12.2017

Новогодние фейерверки 1 января можно будет увидеть на 36 площадках во всех 12 округах российской столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы, передает РИА «Новости».



Отмечается, что традиционно основной запуск новогоднего салюта происходит в 01:00, так как к этому времени Новый год наступает на всей территории России.



Первые фейерверки в форме светящихся фигур, разноцветных букетов и пальм озарят небо Москвы в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице ровно в полночь. Салюты на других площадках отгремят в час ночи.