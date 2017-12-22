По данным СМИ, США разрабатывают план нанесения удара по Северной Корее

12:29 | 21.12.2017

Власти США разрабатывают план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.



Как сообщает издание со ссылкой на источник в администрации и двух чиновников, Вашингтон всё больше склоняется к военному решению конфликта с Северной Кореей. «Белый дом «существенно» усилил подготовку к военному решению в последние месяцы, поскольку дипломатия не работает», — пояснил собеседник газеты.



Среди возможных сценариев рассматривается уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет новое ракетное испытание. Кроме того, приоритетной целью могут стать склады с оружием.



Как напоминает РБК, очередной виток напряженности вокруг Северной Кореи начался 29 ноября, когда страна осуществила первый за 75 дней ракетный запуск. По мнению экспертов, принципиально новая ракета типа «Хвасон-15» способна преодолевать расстояние до 13 тысяч километров, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.