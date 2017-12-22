Высокий суд Лондона приказал арестовать активы Коломойского на сумму более $2,5 млрд

12:16 | 21.12.2017

Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших владельцев украинского «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на более чем $2,5 млрд.



«Приватбанк» обратился в Лондонский суд с иском против своих основателей, требуя вернуть выведенные из банка средства. «Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, свидетельствующих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти два миллиарда долларов США при помощи незаконных операций. В результате средства переводились на счета компаний, тайно принадлежащих или находящихся под контролем олигархов», — отметили в банке, сообщает «Лента.ру».



Как напоминает РБК, «Приватбанк» был национализирован 21 декабря 2016 года, он был продан государству за символическую сумму в одну гривну. В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему».