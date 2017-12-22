В особую роль русского народа верят 64 % жителей РФ

12:05 | 21.12.2017

Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума — 64 %, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». Это кардинально отличается от распределения ответов в 1992 году (тогда этот показатель был на уровне 13 %). В том, что русские такой же народ, как другие, уверены 32 % респондентов (в 1992 году — 80 %).



Так, гордость родиной россияне связывают прежде всего с «историей страны» (46 %). Многие также объяснили свою привязанность к России тем, что это «место, где я родился и вырос» (39 %), и третьим по популярности объяснением стало то, что это «земля, территория, на которой мы живём», передает life.ru.