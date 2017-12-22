Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу на западе страны

11:54 | 21.12.2017

Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на западе страны, сообщила газета Chosun Ilbo.



Военнослужащий с «невысоким званием» появился перед постом охраны около 8:04 утра (02:04 мск) при сильном тумане. В поисках перебежчика к границе приблизились северокорейские военные, в ответ с территории Южной Кореи было произведено около 20 предупредительных выстрелов, передает РБК.



Как напоминает iz.ru, последний подобный инцидент произошел в ноябре. Пограничники КНДР открыли огонь по беглецу, он получил пять ранений в спину. Уже на южной стороне его госпитализировали.