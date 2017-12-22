Власти США одобрили поставки стрелкового оружия Украине

11:48 | 21.12.2017

Первая коммерческая лицензия на поставки летального оружия Украине выдана властями США. Киеву разрешили купить партию самозарядных крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн, сообщает издание The Hill.



Вместе с тем, как утверждает издание, пока правительство США не дало согласия на поставки Украине противотанковых ракет Javelin и других видов тяжелого вооружения, о чем просит Киев.



«Я рад, что администрация приняла решение о продаже Украине оборонительного вооружения», — заявил изданию сенатор-республиканец Боб Коркер, добавив, что это решение Белого дома поддержал Конгресс.