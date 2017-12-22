В Чечне назвали внесение Кадырова в санкционный список США «новогодним подарком»

11:42 | 21.12.2017

США пополнили санкционный «список Магнитского» пятью россиянами. Наиболее высокопоставленным его фигурантом стал глава Чечни Кадыров, передает РИА «Новости».



Министр Республики Чечня по национальной политике, внешним связям, печати и информации Умаров уже прокомментировал включение Кадырова в санкционный список США. «Это очень хорошо повлияет на Кадырова, это очень здорово, очень хорошо поддержит его новогоднее настроение. Это очень хороший подарок, мы даже мечтать не могли о таком подарке», — заявил Умаров, передает russian.rt.com.



Ранее в Минфине США сообщили, что внесли Кадырова в «список Магнитского» за «грубые нарушения, признанные всем мировым сообществом, прав человека». Кроме Кадырова, в санкционный список включили еще четверых россиян: Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеня.