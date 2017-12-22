Помощника премьер-министра Украины задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

11:35 | 21.12.2017

Служба безопасности Украины задержала чиновника кабмина, который подозревается в шпионаже в пользу Москвы. Глава правительства страны Владимир Гройсман поблагодарил СБУ за проделанную работу.



О задержании сотрудника кабмина украинские силовики объявили еще накануне вечером, но имя чиновника сохраняли в секрете. Как позже рассказал телеканалу «112» представитель правительства Вадим Денисенко, задержанным оказался Станислав Ежов — помощник и переводчик премьер-министра Украины, сообщает «Эхо Москвы».



Ежов не раз сопровождал главу кабмина Украины в зарубежных поездках. По версии СБУ, Ежов собирал данные о деятельности правительственных органов и якобы передавал их российским спецслужбам.