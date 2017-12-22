17:08 | 20.12.2017

Путин подписал закон, который разрешает использовать государственный герб РФ в быту, в том числе на одежде и сувенирной продукции, а также на массовых публичных мероприятиях и в других случаях повседневной жизни.



Как отмечает РенТВ, ранее использование российского герба было возможно лишь в случаях, которые специально оговорены законодательством. Если же герб использовали в иных случаях, то за это могла последовать административная или уголовная ответственность.