Роспотребнадзор предупредил о вспышке кампилобактериоза в США

17:02 | 20.12.2017

Роспотребнадзор сообщил о вспышке кампилобактериоза в США, призывая россиян учитывать это, планируя свои поездки в эту страну. «В 17 штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза», — заявляется на сайте ведомства. Сообщается, с этого момента выявили уже 97 случаев заболевания, 22 человека госпитализировали. Переносчиками заболевания являются больные щенки.



Кампилобактериоз — это острая инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт человека. Болезнь может также сопровождаться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, отмечают «Известия».