Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не планирует вступать в НАТО

16:56 | 20.12.2017

У Сербии нет планов по вступлению в блок НАТО, заявил 20 декабря министр иностранных дел страны Ивица Дачич.



В настоящее время Дачич находится в Москве в связи с официальным визитом президента Сербии Александара Вучича, который накануне провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает MK.ru.