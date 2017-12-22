31-й съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты

16:51 | 20.12.2017

31-й съезд политической партии ЛДПР единогласно выдвинул Жириновского кандидатом на выборы президента РФ. Жириновский баллотируется на выборы главы государства в шестой раз.



«Такая большая территория — и богатая естественными ресурсами, и насыщенная важнейшими политическими процессами, — и очень важно, чтобы высший пост в стране занял бы наиболее опытный человек», — сказал Жириновский на съезде.



Самая успешная попытка была в 2008 году. Тогда лидер ЛДПР набрал более девяти процентов голосов избирателей и занял третье место.