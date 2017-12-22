В США на свет появилась девочка из замороженного 24 года назад эмбриона

16:47 | 20.12.2017

В американском штате Теннесси супружеская пара Бенджамин и Тина Гибсоны стали родителями необычного ребенка. Девочка появилась на свет из эмбриона, который 24 года хранился в замороженном состоянии, передает НТВ. Новорождённая Эмма стала первым ребёнком, эмбрион которого был заморожен так долго, сообщает Mirror. Напомним, что до этого самый длинный срок сохранения эмбриона в подобных условиях составлял 19 лет. Отмечается и другой забавный момент: таким образом дочь Тины Гибсон была зачата всего на год с небольшим позже своей матери.