Мэрил Стрип публично затравили из-за секс-скандала в Голливуде

16:40 | 20.12.2017

На улицах Лос-Анджелеса появились плакаты с актрисой Мэрил Стрип в компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Поверх лица артистки наклеена фраза «Она знала», пишет The Hollywood Reporter.



Как напоминает ИА REGNUM, ранее актриса Роуз Макгоуэн обвинила Мэрил Стрип в том, что та хранила молчание, хотя подверглась насилию со стороны Вайнштейна. Стрип отреагировала на это, заявив, что ничего не знала о поступках продюсера. «Я не хранила молчание намеренно. Я не знала. Я не одобряю изнасилования. Я не знала», – сказала актриса.