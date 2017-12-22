Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о мессенджерах

16:32 | 20.12.2017

Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за несоблюдение обязанностей, прописанных в законодательстве, которое регулирует работу мессенджеров. Как отмечается, закон предполагает внесение изменений в КоАП.



«Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством России… обязанностей влечёт наложение на граждан штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей», — говорится в документе, передает russian.rt.com.



Как напоминает «Интерфакс», летом этого года был принят закон, регулирующий деятельность мессенджеров, вводящий в законодательство понятие «мессенджер», а также прописывающий обязанности для подобных сервисов.