Российскому подполковнику из СЦКК запретили въезд на Украину на три года

16:27 | 20.12.2017

Государственная погранслужба Украины запретила российскому офицеру из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе въезд в страну, передает РИА «Новости».



Соответствующую информацию на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. «Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали из Украины. Оформление проходило в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. Он подтвердил, [что] в апреле 2017 [года] посещал полуостров. На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года», — передает слова Слободяна «Федеральное агентство новостей».



Накануне российские военнослужащие из СЦКК пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.